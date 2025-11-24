Paura a Volla, in via San Giorgio, nei pressi del cimitero comunale per un’aggressione ai danni di un 13enne. Era da poco passata la mezzanotte, quando un ragazzino di appena 13 anni è stato vittima di una tentata rapina finita con un violento pestaggio. Il giovane è stato trasferito d’urgenza all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli, dove i carabinieri sono intervenuti dopo la segnalazione arrivata al 112.

Volla, 13enne pestato dal branco per uno smartphone: è caccia alla baby gang

Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di verifica, il 13enne sarebbe stato avvicinato da un coetaneo che pretendeva il suo smartphone. Il ragazzo avrebbe rifiutato di consegnare il telefono e, nel giro di pochi secondi, sarebbe stato circondato da un gruppo di minorenni che lo hanno colpito con pugni e calci, prima di darsi alla fuga.

Le condizioni del giovane

Il minore è arrivato al Santobono in codice arancio, con escoriazioni alla testa e al volto. È attualmente ricoverato in attesa di ulteriori accertamenti diagnostici, ma non è in pericolo di vita. Il personale sanitario continua a monitorarne le condizioni.

Indagini in corso dei Carabinieri

I carabinieri della stazione di Volla stanno svolgendo indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e identificare i giovanissimi aggressori. Si stanno raccogliendo testimonianze e verificando eventuali sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.