Incendio in casa provocato dall’albero di Natale durante il tradizionale smontaggio dell’Epifania. E’ avvenuto a Viterbo. Una donna e due bambini sono rimasti feriti.

L’incendio è divampato questa notte e ha sorpreso una donna e i due figli che stavano dormendo. I minori hanno 9 anni e l’altro appena 11 mesi. Sono rimasti intossicati nel rogo della loro abitazione, in un appartamento del centro storico in via del Ginnasio.

Secondo quanto ricostruito, le fiamme sono divampate dalle luminarie dell’albero di Natale lasciate accese nel corso della notte. Scattato l’allarme, in casa sono intervenuti i vigili del fuoco di Viterbo che hanno tratto in salvo i bambini e la donna affidandoli alle cure degli operatori del 118. Tutti e tre sono stati trasportati in ospedale per l’intossicazione di anidrite carbonica respirata prima del loro salvataggio. Non avrebbero riportato ustioni.