Dopo due anni dalla voragine che si aprì in via Palermo e che cambiò radicalmente la vita a decine di famiglie, la Procura di Napoli Nord ha disposto la restituzione degli immobili ai legittimi proprietari. Da ieri sera tutti i nuclei familiari sgombrati nel 2022 hanno fatto ritorno nelle loro abitazioni. A farlo sapere è sindaco di Villaricca, Franco Gaudieri, che parla di “impegno congiunto del Comune e del dipartimento di ingegneria civile dell’università Federico II incaricata dall’amministrazione comunale”.

Villaricca, voragine e inchiesta su via Palermo: area dissequestrata e case restituite a famiglie sgomberate

“Un sentito ringraziamento a quanti si sono impegnati per la soluzione del problema e in particolare alle famiglie interessate per la pazienza e lo spirito di sacrificio dimostrato in questi lunghi mesi di attesa”, sottolinea il primo cittadino. La vicenda ha avuto inizio con il crollo di parte dell’arteria, seguito dalle proteste dei residenti e dai provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Circa un anno fa, infatti, la Procura ha notificato cinque avvisi di garanzia a imprenditori, professionisti e pubblici funzionari del Comune di Villaricca, indagati a vario titolo per frode in pubbliche forniture, falso ideologico in atto pubblico, truffa aggravata ai danni di un ente pubblico e rifiuti di atti d’ufficio. Al centro delle indagini, i lavori di rifacimento della strada, che sarebbero stati eseguiti in maniera non conforme agli standard di sicurezza.