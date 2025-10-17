Villaricca, rimossi i cumuli di rifiuti documentati ad inizio settimana

Sono stati finalmente rimossi i cumuli di rifiuti che avevamo documentato all’inizio della settimana nelle strade di Villaricca, al confine con Giugliano. Le arterie di Via Enrico Fermi, Via Cupa Sant’Antonio e Via Guttuso si presentavano con montagne di spazzatura di ogni genere, accatastate ai bordi della strada. Numerose le segnalazioni arrivate alla nostra redazione. Come potete vedere dalle immagini, all’indomani del nostro servizio, quei cumuli sono stati rimossi. Dove prima c’erano sacchi colmi di rifiuti, oggi ci sono auto parcheggiate e strada libera. Ancora visibili però, a terra, i segni lasciati dai rifiuti rimasti lì per settimane. Il grosso è stato tolto, ma il quadro generale resta critico. A preoccupare sono ora le condizioni dell’asfalto: buche, marciapiedi impraticabili, strade in dissesto continuo. Un disagio che i residenti vivono ogni giorno. Una situazione annosa, che chiede interventi strutturali, non solo emergenziali.