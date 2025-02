Antonio Mallardo, già condannato a quattro anni di reclusione per estorsione aggravata dal metodo mafioso, ha ottenuto la misura degli arresti domiciliari. Il giovane, ritenuto vicino al clan Ferrara-Cacciapuoti di Villaricca, sconterà la pena presso la sua abitazione a Giugliano in Campania.

Villaricca, racket per conto del clan Ferrara-Cacciapuoti: scarcerato Antonio Mallardo

Difeso dagli avvocati Giovanni Nappa e Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord, Mallardo era stato arrestato insieme a Luigi Ciccarelli e Antonio Maglione per un’estorsione ai danni di un hotel di Villaricca. La vittima del racket collaborò con le forze dell’ordine e fece arrestare Mallardo in flagranza di reato dai carabinieri di Giugliano, subito dopo avergli consegnato il denaro richiesto come tangente.

Mallardo era precedentemente detenuto nel carcere di Secondigliano, ma ora sconterà la misura cautelare in regime domiciliare, con braccialetto elettronico, grazie alla revoca del provvedimento concessa dal gip Luca Della Regione del Tribunale di Napoli.