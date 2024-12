Villaricca, protezione civile: Mautone lascia

Villaricca. Dopo anni di dedizione nella Protezione Civile ho scelto di concentrarmi sull’associazione “Idee e Concretezza”, di cui sono il Presidente, per portare avanti nuovi progetti per il bene della comunità. Un cambiamento che non segna un distacco, ma piuttosto un rinnovato impegno, che resta sempre radicato nell’amore e nella passione per il territorio e le persone.

“Ogni giorno che ho trascorso nella Protezione Civile è stato un atto di amore per la mia comunità, un’esperienza che mi ha arricchito in ogni modo”. Oggi sento che è giunto il momento di dare una nuova direzione al mio impegno, di concentrarmi su ‘Idee e Concretezza’, per realizzare progetti che possano davvero fare la differenza. Non smetterò mai di servire la comunità, ma ora lo farò in un altro modo.”

Rinnovo il mio impegno in C.A.S.A. – Cittadinanza Associata Attiva che non verrà mai meno. “La mia partecipazione attiva in C.A.S.A. continuerà con la stessa forza di sempre. C.A.S.A. è la mia casa, la casa di noi ragazzi. Insieme, continueremo a costruire una rete di solidarietà che è la vera forza della nostra comunità. La rete di supporto che, giorno dopo giorno, costruisce legami forti e solidi, fondamentali per il progresso collettivo. “Siamo una famiglia, una comunità unita, e il mio impegno per il Paese non verrà mai meno con ‘Idee e Concretezza’ voglio portare avanti progetti concreti per il nostro futuro, ma il cuore di tutto rimane in C.A.S.A., con ogni cittadino che crede nel valore della solidarietà e dell’attività collettiva.” Con la forza e la determinazione che mi caratterizzano, sento di lanciare un appello ai giovani del territorio: “Rimanete con noi, sempre avanti, sempre insieme, senza retropensieri, siamo una squadra, e insieme possiamo fare la differenza..come sempre.

