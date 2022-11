Muore per un malore improvviso a 51 anni. La vittima è Maria Angela Amirante. La notizia della sua prematura scomparsa sta circolando in queste ore all’interno della comunità di Villaricca.

Villaricca, addio a Maria Angela Mirante

La donna si sarebbe sentita male, forse in preda a un arresto cardiocircolatorio, mentre era in casa. Maria Angela era molto conosciuta in città. Era sposata con Giuseppe Coscione, noto come Pino, ex consigliere comunale di minoranza. La notizia ha fatto rapidamente il giro della città lasciando increduli parenti ed amici. Una chiesa gremita ha accolto il feretro della 51enne. I funerali della donna si sono svolti questa mattina, alle ore 12, nella chiesa San Francesco D’Assisi di Villaricca. La 51enne lascia 3 figli e il marito.

Tobia Tirozzi, ex consigliere del comune di Villaricca, ha voluto ricordare la donna con una lettera letta durante il rito funebre: “Ciao Maria Angela. Oggi le parole non hanno senso dinanzi a questo dolore atroce. Ma non vogliamo risparmiarci dinanzi alla tua anima bella. Tutti sappiamo chi sei stata nella vita di ognuno di noi. Il sentimento di oggi è certamente la rabbia, anche nei confronti di Dio che ti ha sottratto a questa Vita terrena. Ma io a nome di tutti voglio dire: Grazie ai tuoi Genitori che ci hanno dato una donna esemplare come te nella Nostra Vita. Voglio dirti grazie a nome Dei tuoi figli. Antonio, Salvatore e Alessia”.