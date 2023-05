Imprenditore coraggio denuncia tutto alla polizia e fa arrestare un affiliato al clan “Ferrara-Cacciapuoti” che aveva preteso il pizzo.A riportare la notizia è l’Ansa.

Villaricca, imprenditore coraggio denuncia il pizzo: arrestato affiliato al clan Ferrara-Cacciapuoti

Si sarebbe presentato al cantiere e avrebbe preteso soldi per l’esecuzione dei lavori in corso per conto del clan “Ferrara-Cacciapuoti”, egemone nella zona di Villaricca. In poco tempo le indagini sono state portate a termine e nella mattinata di oggi la Polizia ha eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere.

Destinatario del provvedimento carico una persona ritenuta gravemente indiziata del delitto di tentata estorsione, aggravata dal metodo mafioso. Secondo quanto emerso dalle indagini degli agenti del Commissariato di Giugliano-Villaricca e della Squadra Mobile di Napoli, l’indagato avrebbe appunto preteso dal titolare di un’impresa edile, che stava operando a Villaricca, la consegna di una somma di denaro per la prosecuzione dei lavori. Per lui sono scattate le manette.