Si è concluso il processo con rito abbreviato davanti al giudice del Tribunale di Napoli Nord, Simone Farina, per il caso delle false residenze concesse a calciatori e VIP brasiliani nel comune di Villaricca. L’inchiesta, denominata “Operazione Carioca” e condotta dalla Polizia Metropolitana di Napoli sotto il coordinamento della Procura di Napoli Nord, portò all’arresto di sei persone tra funzionari comunali, vigili urbani e cittadini brasiliani.

Villaricca, false residenze per calciatori e VIP brasiliani: arrivano condanne e assoluzioni

Ecco l’esito del processo:

• Silmara Fabotti, 42 anni, brasiliana, detenuta in carcere, è stata condannata a 4 anni e 2 mesi di reclusione. Difesa dall’avvocato Giuseppe Formicola (il PM aveva chiesto 5 anni e 10 mesi).

• Flavio Alan Yogui, 34 anni, brasiliano, agli arresti domiciliari, ha ricevuto una condanna a 2 anni e 10 mesi. Difeso dall’avvocato Nunzio Limite (richiesta del PM: 3 anni e 4 mesi), beneficiando delle attenuanti per la collaborazione fornita.

• Alessio De Rosa, 66 anni, di Giugliano in Campania, agli arresti domiciliari, è stato condannato a 4 anni e 2 mesi. Difeso dall’avvocato Antonio Peluso (PM aveva chiesto 5 anni e 6 mesi).

• Alessandro Di Vivo, 66 anni, di Villaricca, agli arresti domiciliari, ha ricevuto una condanna di 4 anni e 2 mesi. Difeso dall’avvocato Luca Felaco (richiesta del PM: 5 anni e 4 mesi).

• Antonio Amato, 65 anni, di Villaricca, agli arresti domiciliari, è stato assolto dall’accusa di corruzione e condannato a 2 anni e 8 mesi. Difeso dall’avvocato Luigi Poziello (il PM aveva chiesto 4 anni e 10 mesi).

• Antonio Opera, 63 anni, di Villaricca, agli arresti domiciliari, è stato condannato a 1 anno e 4 mesi, con pena sospesa e immediata liberazione. È stato inoltre assolto dall’accusa di corruzione. Difeso dagli avvocati Pasquale Ciccarelli e Michele Liguori (il PM aveva chiesto 5 anni di reclusione).

L’inchiesta

Nel maggio 2024, la Polizia Metropolitana di Napoli, coordinata dalla Procura di Napoli Nord, smantellò una rete di corruzione all’interno del comune di Villaricca. L’operazione, denominata “Carioca”, portò all’arresto di sei persone: due cittadini brasiliani e quattro tra vigili urbani, funzionari e dipendenti comunali. Gli indagati furono accusati di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione e al falso in atto pubblico. Secondo le indagini, alterarono le procedure legali per il riconoscimento della residenza nel comune e per l’ottenimento della cittadinanza italiana da parte di persone non aventi diritto. Tra i beneficiari di queste pratiche illecite figurarono anche calciatori e personaggi televisivi brasiliani.

La sentenza emessa dal Tribunale di Napoli Nord chiude un primo capitolo giudiziario di una vicenda che scosse l’amministrazione di Villaricca e gettò ombre sulla gestione della cittadinanza italiana per cittadini stranieri.