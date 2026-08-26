Villaricca, evade dai domiciliari e sparisce per un mese: «Non sopportavo più mio padre»

Era sottoposto agli arresti domiciliari per furto in un’abitazione di corso Europa, ma si era allontanato dall’abitazione facendo perdere le proprie tracce per circa un mese.

Protagonista della vicenda un 29enne di Villaricca, che tre giorni fa ha deciso di porre fine alla fuga presentandosi spontaneamente nella caserma dei carabinieri. L’uomo si è consegnato ai militari della stazione cittadina, guidata dal comandante Pietro Amati.

Ai carabinieri avrebbe spiegato di essere evaso perché non riusciva più a sopportare la convivenza con il padre all’interno dell’abitazione nella quale stava scontando la misura cautelare. Diversi i litigi presunti tra tra i due.

Dopo gli accertamenti di rito, il 29enne è stato arrestato per evasione e trasferito nel carcere napoletano di Poggioreale, dove si trova in attesa di giudizio.