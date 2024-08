Mai nessun presidente del consiglio nella storia di Villaricca è riuscito a fare peggio Assistiamo all’ennesimo atto di arroganza del presidente del consiglio, spalleggiato da tutta la maggioranza. È stato fissato con carattere di “urgenza” il prossimo consiglio comunale in data 05/08/2024 comunicatoci a mezzo PEC in data 31/07/2024 omettendo peró di convocare preventivamente la conferenza dei Capigruppo, violando lo statuto ed il regolamento.

Cosi facendo hanno tenuto fuori dalla condivisione dei punti all’ordine del giorno la minoranza per impedire di farci presentare mozioni e interrogazioni. Tentativo finalizzato ad impedire alla minoranza di mettere in risalto le incapacità di questa maggioranza e del presidente del consiglio . Ancora una volta a Villaricca la legalità resta un diritto per pochi.

I consiglieri comunali di minoranza