Un uomo in bici sta per essere investito da un’auto che tenta di scansare un fosso: questo è quanto accade molto spesso sulle strade dell’Hinterland sopratutto, ultimamente, attraversando la rotonda del cimitero a Villaricca.

Percorrere quel pezzo di strada è come intraprendere una corsa ad ostacoli. Le auto in transito per scansare le profonde buche, sono costrette a fare slalom, occupare le altre corsie e anche parte della strada che porta all’ingresso del cimitero. Questo rallenta non poco il traffico e crea ingorghi notevoli nelle ore di punta.

Più che buche, vere e proprie voragini che col passare del tempo e le piogge diventano sempre più profonde e pericolose.

Una situazione che persiste ormai da tempo a Villaricca, più volte denunciata anche della nostra redazione.