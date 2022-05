Erano le 23 circa quando un’auto si ribalta in corso Europa all’altezza della rotonda adesso in fase di costruzione. Non è chiaro cosa sia successo e come l’auto si sia improvvisamente capovolta. È probabile che il conducente dell’autovettura stesse viaggiando a forte velocità e abbia perso il controllo mentre percorreva la rotatoria in costruzione. Si tratta però di un’ipotesi ancora da confermare. Al momento non vi sono notizie di feriti, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine a prestare i primi soccorsi e a fare i rilievi de caso.

Alla luce di quanto accaduto si sono acuite polemiche e segnalazioni riguardo la scarsa sicurezza della nuova rotonda.

Sono in molti tra residenti e commercianti a lanciare l’allarme sicurezza.

Come vedete i lavori in corso stanno mettendo a dura prova la viabilità, il traffico è sostenuto a qualsiasi ora del giorno.

La questione delle rotonde è annosa, diversi gli incidenti che continuano a verificarsi un po’ per l’alta velocità degli automobilisti sopratutto in ore serali, un po’ per l’architettura stessa delle rotatorie. Come se non bastasse il manto stradale, come piu’ volte documentato, non è dei migliori, buche, fossi, solchi e avvallamenti rendono il tratto di strada del doppio senso molto pericoloso.