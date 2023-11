Sanitario del 118 minacciato con una pistola. È successo a Villaricca, in via della Libertà. A darne notizia è la pagina di “Nessuno Tocchi Ippocrate”

Villaricca, operatore del 118 minacciato con una pistola

Vittima dell’aggressione è l’equipaggio del 118 di Qualiano che è intervenuto presso il domicilio di una persona che si sente male. Improvvisamente è salito per le scale condominiali una persona che recriminava lo spostamento l’ambulanza poiché ostruiva il suo passaggio. L’autista soccorritore è sceso per agevolare il transito ma una volta giù l’aggressore ha messo la mano su una pistola che aveva alla cintura ed ha esclamato: “Vedi di muoverti….”.

Naturalmente l’ambulanziere ha fatto allertare le forze dell’ordine ma l’uomo sentendo la chiamata si è qualificato come “guardia giurata” e si è dato alla fuga. Tanta la paura per il personale del 118 di Qualiano. “È la terza volta che il personale sanitario di Napoli e provincia viene minacciato con un arma da fuoco in meno di un anno – spiega Nessuno Tocchi Ippocrate, a questo punto indossare un giubbotto antiproiettile non è più una provocazione bensì una esigenza vitale”.