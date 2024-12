Sorprende ladro in casa armato di coltello ma chiama i carabinieri e lo fa arrestare. Succede a Villa Literno, nell’agro aversano. In manette è finito un 32enne del posto senza fissa dimora.

Villa Literno, sorprende ladro armato di coltello in casa: carabinieri lo bloccano in cortile

Quando è rientrato a casa, insospettito dagli strani rumori provenienti dal cortile interno della sua abitazione, si è subito affacciato sorprendendo uno sconosciuto che stava armeggiando con i suoi attrezzi da lavoro. È accaduto nel pomeriggio di ieri, quando un 48enne del luogo, accortosi della presenza dell’ospite indesiderato ha subito allertato, attraverso il numero di emergenza “112”, la Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Casal di Principe.

Sono bastati pochi minuti alla pattuglia della Stazione di Villa Literno, già in circuito, per raggiungere l’abitazione segnalata dove il malvivente, accortosi di essere stato scoperto dal proprietario, aveva nel frattempo estratto un coltello a serramanico e tentato più volte di colpirlo gridando che lo avrebbe ammazzato se non l’avesse fatto fuggire. Il tempestivo intervento dei militari ha consentito di bloccarlo nel cortile, evitando che la vittima venisse ferita.

Il malvivente, un 32enne georgiano senza fissa dimora, è stato disarmato e accompagnato in caserma. Il coltello a serramanico, della lunghezza di 20 centimetri, è stato sottoposto a sequestro. A seguito della formalizzazione della denuncia da parte della vittima il 32enne è stato arrestato e condotto in carcere. Dovrà rispondere di tentata rapina.