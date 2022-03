Momenti di tensione durante la cerimonia degli Oscar 2022: Will Smith ha sferrato un pugno contro Chris Rock, dopo che quest’ultimo aveva pronunciato una battuta infelice sulla moglie Jada Pinkett. Ecco il video del momento: vediamo cosa è successo e perché.

Pugno di Smith a Chris Rock: cosa è successo e perché

Sfiorata la rissa durante la cerimonia degli Oscar 2022: Chris Rock stava presentando il premio per i documentari, quando ha fatto una battuta sul taglio radicale di capelli di Jada Pinkett Smith, la moglie di Will, che da qualche tempo ha deciso di radersi i capelli in quanto soffre di alopecia.

A quel punto, Smith non ha retto quanto ascoltato, si è alzato dalla poltrona e ha raggiunto Rock sul palco, sferrandogli un pugno. Inizialmente gli spettatori hanno pensato a una gag, ma pare sia stato un momento di rabbia reale.

I censori della trasmissione hanno tolto l’audio ma é stato facile, per chi sa leggere le labbra, interpretare la reazione di Will Smith, che ha affermato queste parole: “Tieni il nome di mia moglie via dalla tua fo***** bocca”.

Oscar 2022: il video del pugno di Will Smith a Chris Rock