Su TikTok, nelle ultime ore, sta girando un video vergognoso di un tifoso della Juventus che elogia i romanisti per gli scontri contro i napoletani avvenuti domenica scorsa a Badia del Pino. Nel filmato osceno l’uomo attacca i napoletani facendo anche riferimento alla morte di Ciro Esposito, giovane tifoso della squadra di calcio del Napoli ucciso da un colpo di pistola sparato da un ultras romano.

Il video vergognoso del tifoso juventino: “Napoletani infami”

L’uomo ha commentato così gli scontri tra le due tifoserie che si sono dati appuntamento in Toscana nell’ultima trasferta domenicale: “Napoletani, vi si riconosce ovunque: avete fatto l’ennesima figura degli infami, perché è quello che siete: degli infami. Avete fatto l’agguato ai romani, i romani scendono, si compattano, vi rompono il culo e scappate: i romani vi fanno sempre piangere, com’è sta storia, napoletani? Siete proprio degli infami, come popolo e tifoseria. Ridicoli, chapeau ai romani sempre tosti, vi faranno sempre piangere, sempre. In finale di Coppa Italia ve ne hanno lasciato uno a terra, occhio che non ce ne lasciate un secondo, maniche di me**e. Siete una manica di infami e la pagherete sempre”.

L’autore del filmato è stato denunciato alle Autorità dal deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli e dal conduttore radiofonico de La Radiazza Gianni Simioli che sono così intervenuti in merito: “È istigazione all’odio e alla violenza. Ci aspettiamo seri provvedimenti. Il calcio non è sangue e area, non è odio, non è discriminazione territoriale. Per cui, chi porta avanti questi ideali deve essere allontanato dagli stadi e messo in condizione di non nuocere più”.