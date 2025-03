Un sequestro preventivo dal valore complessivo di oltre 220mila euro è stato eseguito dalla Guardia di Finanza di Torre Annunziata nei confronti della società Gargiulo Calcestruzzi, con sede a Vico Equense, e dei suoi rappresentanti legali.

Vico Equense, sequestro da 220mila euro a nota società di calcestruzzi

Il provvedimento è scaturito da un’indagine per omessa dichiarazione fiscale, condotta dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Castellammare di Stabia.

L’attività investigativa ha avuto origine a seguito di una verifica fiscale sui bilanci aziendali relativi agli anni d’imposta dal 2021 al 2024, nel corso della quale le Fiamme Gialle hanno accertato gravi omissioni nei versamenti dell’IVA. Secondo quanto emerso, l’importo evaso ammonterebbe proprio a 220mila euro.

A fronte di tali irregolarità, il Tribunale ha disposto un decreto di sequestro per equivalente, finalizzato a recuperare l’ammontare delle somme sottratte all’Erario. Gli agenti hanno quindi proceduto al sequestro di immobili per un valore di 195mila euro, quote societarie per 20mila euro e un veicolo stimato 4.500 euro, tutti beni riconducibili alla società e ai suoi rappresentanti.