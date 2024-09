Potrebbe essere vicino alla svolta via Mattia Coppola. La strada chiusa ormai da 10 anni nel pieno centro di Giugliano si avvia verso la conclusione dei lavori. L’opera di risanamento del sistema fognario, dopo la nota perdita idrica che ne causò la chiusura nel 2014, è giunta al termine, mancherebbero gli ultimi accorgimenti. L’ultimo nodo da sciogliere è relativo alla pavimentazione.

L’amministrazione Pirozzi, dopo aver sbloccato l’iter relativo all’avvio dei lavori fermo da anni, sta valutando tra il riposizionamento del basalto che già c’era e per cui però servirebbero altri 90mila euro, o procedere con l’asfalto che non richiederebbe ulteriori costi e dunque i tempi sarebbero dimezzati. Con l’inizio dei lavori però i disagi soprattutto per i residenti sono aumentanti in quanto polvere e fango la fanno da padrone, in particolare nei giorni di pioggia.