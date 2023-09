Siamo stati, a seguito della segnalazione di alcuni residenti, in questa strada della fascia costiera.

Buche, piante che invadono l’asse viario, assenza di marciapiedi, scarsa manutenzione e sversamenti rendono il passaggio difficile e la vita di chi vive qui impossibile.

Quando piove la situazione diventa pericolosa.

La strada in questione non è pubblica perciò non di competenza di competenza comunale, bensì interpoderale, ma i residenti chiedono un intervento da parte dell’Amministrazione per rendere vivibile l’asse viario e tutta l’area con dei piccoli interventi.

Molti dei residenti della zona si sono riuniti in un comitato per portare all’Amministrazione le istanze e le problematiche di quel tratto di strada.

Abbiamo, poi, incontrato il Consigliere Luigi Guarino.