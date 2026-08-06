Via Epitaffio e via della Resistenza: nuovi divieti non rispettati

Giugliano. Attenzione alla guida, rispetto dei segnali e quindi del codice della strada. Tutte cose che diamo per scontato. Si, ma non a Giugliano, da giorni i social sono inondati di messaggi e critiche a chi, o per abitudine o con consapevolezza, non rispetta il divieto di accesso istituito in via Epitaffio. Provvedimento adottato da qualche settimana vista la pericolosità della strada. I residenti hanno segnalato mezzo social quanto accade e quanto questo fenomeno possa essere pericoloso per chi vi abita e per altri automobilisti.

Stessa sorte per un altro asse viario, via della Resistenza, l’accesso, ormai da un po di tempo, e’ concesso solo da corso campano e non più da via Frezza. Anche qui, regna spesso l’anarchia di qualche automobilista.