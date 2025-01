Peggiora di settimana in settimana la situazione di via Appia tra Giugliano, Melito e Sant’Antimo. Dopo la chiusura del tratto a ridosso del centro commerciale “il Molino” per la perdita nel sistema fognario, ora è stata aperta una nuova area cantiere a ridosso dello svincolo dell’Asse Mediano Aversa-Melito. Anche in questo caso la strada è spaccata a metà con al centro l’area cantiere.

Via Appia, il disastro continua: aperta nuova area cantiere. La strada è una gruviera

Ma, oltre ai disagi che tutto ciò comporta alla viabilità, in un’asse di collegamento tra 4 comuni, ciò che continua ad essere vergognosa è la condizione del manto stradale. Voragini una dietro l’altra e asfalto inesistente: percorrere quei tratti con uno scooter è ancora più pericoloso. Stesso problema sorge nel caso del passaggio di mezzi di soccorso quale un’ambulanza o un’auto delle forze dell’ordine. Percorrere quei tratti a velocità sostenuta non è possibile. Si rischia di finire impantanati.

Strade come mulattiere, impraticabili che non dovrebbero essere aperte al traffico e invece sono gli unici punti percorribili. Anzi, c’è di più, come accade già per il tratto a ridosso del centro commerciale il Molino, la strada alternativa per le auto è il marciapiede. La gestione dunque del cantiere Eav sul sistema fognario è sempre più critica, rendendo la vita difficile ad automobilisti, residenti e commercianti con lavori che sono ormai infiniti.