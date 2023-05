Momenti di violenza ieri sera durante i festeggiamenti per il terzo scudetto del Napoli. Alcuni ultras dell’Avellino sono scesi in viale Italia e hanno aggredito alcuni tifosi partenopei che stavano sfilando in strada per celebrare la vittoria contro l’Udinese.

Vergogna ad Avellino, festa negata: ultras aggrediscono tifosi del Napoli

La scena è stata documentata da un filmato finito poi sui social e condiviso anche dalla pagina dell’emittente Prima Tivvù. Nel video si vede un gruppo di giovani incappucciati correre a piedi nel traffico e strappare bandiere e sciarpe dalle mani dei supporters partenopei. Un vero e proprio agguato.

L’aggressione è avvenuta nei pressi del Bar Olga, storico ritrovo dei tifosi dei lupi. Ne sarebbe nata una collutazione fisica che ha reso necessario l’intervento dei carabinieri. Una pagina brutta che ha poco a che fare con lo sport. Acquisite le immagini di videosorveglianza da parte degli investigatori per risalire all’identità dei responsabili.