Napoli. Sostenere e accompagnare le imprese verso le nuove sfide. Una guida importante per usufruire di misure come la Zes, Industria 5.0 e altri importanti incentivi per lo sviluppo.

Value consulting con l’area legale, passando per marketing, area tributaria e finanza agevolata. Questo l’obiettivo dell’incontro con gli imprenditori che si è tenuto presso lo studio legale del dottor Rosario Vecchione in via dei Fiorentini a Napoli. Un supporto fondamentale con un team multidisciplinare per ridurre il rischio d’impresa, in un settore che richiede sempre maggiore competenza e organizzazione per guardare al presente ed al futuro.

