Valentina Ferragni ha comunicato sul proprio profilo social che lo strano brufolo apparso sulla sua fronte non era una cisti ma un tumore maligno alla pelle. La nota influencer si era sottoposta pochi giorni fa a un’operazione per rimuoverlo chirurgicamente: attualmente, infatti, presenta una cicatrice sul proprio volto ed è in fase di guarigione.

Valentina Ferragni: “Lo strano brufolo era un tumore maligno alla pelle”

Valentina Ferragni è solita condividere momenti della sua quotidianità sul proprio profilo Instagram. L’ultimo post da lei pubblicato riguarda l’esito della biopsia sullo “strano brufolo” che aveva sulla fronte e che pochi giorni fa ha fatto rimuovere chirurgicamente: “Il giorno è arrivato e ci ho messo un po’ a realizzarlo. Sfortunatamente non era una cisti, ma un carcinoma basocellulare, un tumore maligno localizzato in una specifica area, non dei più pericolosi per la salute, ma per la pelle”. La nota influencer, mette in guardia i propri follower: “E’ fondamentale andare dal dottore se qualcosa non va”.

La scoperta dopo i controlli

La sorella di Chiara Ferragni ha iniziato la sua battaglia contro questo problema alla pelle qualche tempo fa: “In quest’anno, il carcinoma ha cambiato faccia molte volte, per alcuni mesi sembrava scomparso, per poi tornare piano, ma ha iniziato a sanguinare intorno a settembre 2021. Poi si è finto guarito ad ottobre – afferma Valentina – I dottori mi hanno detto che è stata la prima volta che hanno visto questo carcinoma su una persona della mia età, 28 anni; solitamente viene a persone sui 50/60 anni in su, per cui è raro è molto difficile la diagnosi”.

“Questo carcinoma è così, rimane silente per mesi, poi sanguina per 2 giorni, poi torna normale ma continua a crescere sotto pelle giorno per giorno. Come vi ho già detto, è fondamentale andare dal dottore se qualcosa non va, se qualcosa non va via, se vi sentite strani. Ho 28 anni e questo cancro è raro su persone della mia età, fortunatamente l’ho preso in tempo” conclude l’influencer.