Va al concerto di Gigi Finizio, ma al ritorno non trova l’auto. Beffato dal parcheggiatore abusivo a cui aveva versato 5 euro in cambio della promessa di avere la propria macchina al sicuro. E’ successo a Caserta, in zona San Leucio.

Caserta, paga 5 euro al parcheggiatore per andare al concerto: al ritorno non trova l’auto

A segnalare l’accaduto a Casertanews è una lettrice che, insieme ad altre persone, ha raggiunto il Belvedere del capoluogo casertano per assistere all’esibizione di Finizio. In molti hanno lasciato l’auto in sosta in via dei Tessitori, dove un posteggiatore non autorizzato chiedeva la somma di 5 euro.

Peccato che, una volta intascati i soldi, l’uomo si sia dileguato e non abbia sorvegliato i veicoli in sosta lasciandoli così in balia dei malintenzionati. Al suo ritorno, la lettrice non ha trovato più la sua vettura. Una doppia beffa per chi che aveva deciso di trascorrere una piacevole serata e aveva accettato l’esborso “supplementare” nella speranza di affidare la propria macchina a uno dei tanti abusivi il cui unico obiettivo era invece solo quello di estorcere soldi agli automobilisti.