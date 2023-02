Torre del Greco. Un uomo è stato investito e ucciso da uno scooter elettrico. La vittima si chiama Francesco Sgroia, 87 anni, dipendente di Autostrade in pensione. A darne notizia è Fanpage.it.

Uomo investito e ucciso da uno scooter elettrico nel Napoletano

L’investimento è avvenuto ieri, 31 gennaio, nel tardo pomeriggio, in via Scappi. L’impatto è stato molto violento: per l’87enne non c’è stato niente da fare. Quando sul posto sono arrivati i sanitari del 118, Francesco Sgroia era già morto.

Oltre al personale paramedico, sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Municipale di Torre del Greco, che hanno effettuato i rilievi necessari per determinare l’esatta dinamica dell’incidente.

Soccorso anche il conducente dello scooter elettrico che ha investito il pensionato: il motociclista è stato ricoverato all’ospedale del Mare di Napoli con una ferita alla nuca; da quanto si apprende, le sue condizioni di salute sarebbero gravi. Per fare chiarezza sulla vicenda è stata aperta una inchiesta per omicidio stradale: la salma dell’87enne è stata posta sotto sequestro ed è stata disposta l’autopsia, che sarà effettuata nei prossimi giorni.