Il gruppo Unicredit sta cercando nuova personale da assumere nel prossimo biennio. L’obiettivo dell’azienda prevede centinaia di nuove assunzioni rivolte ai giovani entro il 2024, grazie al piano di uscite.

Unicredit assume: si cercano 850 giovani entro il 2024

Il noto istituto bancario ha siglato un accordo con i sindacati che porterà all’inserimento di ben 850 risorse a fronte dell’uscita volontaria di altrettanti lavoratori. L’intesa prevede anche un premio di 2400 euro per tutti i dipendenti italiani del Gruppo.

Unicredit continua dunque ad investire sull’occupazione giovanile nel nostro Paese e a creare opportunità di impiego sul territorio nazionale. Inoltre, il Gruppo prosegue nel suo impegno per offrire ai propri dipendenti un ambiente di lavoro sempre migliore. Non a caso, ha ottenuto la certificazione Top Employer 2023 per le proprie banche situate in Austria, Bulgaria, Germania, Ungheria, Italia e Serbia

Come candidarsi

Gli interessati alle future assunzioni Unicredit possono visitare questa pagina dedicata alle carriere (Lavora con noi) del portale web del Gruppo. Dalla stessa è possibile accedere alla piattaforma riservata al reclutamento, consultare le posizioni aperte al momento e candidarsi online a quelle di interesse, inviando il cv tramite l’apposito form. Al momento sono diverse le selezioni in corso.

