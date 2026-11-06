Una vita senza dolore: il ruolo della terapia del dolore e le nuove possibilità di cura. Vivere senza dolore è possibile, o almeno imparare a gestirlo per recuperare una migliore qualità della vita. La terapia del dolore si occupa proprio di questo: affrontare il dolore acuto e cronico attraverso percorsi specialistici e trattamenti personalizzati.

Un tema approfondito nell’intervista al dottor Pietro Vassetti, direttore della UOSD Terapia del Dolore dell’ospedale San Giuliano di Giugliano, centro di riferimento HUB dell’ASL Napoli 2 Nord.

Una vita senza dolore, la terapia del dolore: quando rivolgersi allo specialista

Il dolore cronico può accompagnare diverse patologie, limitando i movimenti, il riposo e le normali attività quotidiane. Non deve essere considerato una condizione inevitabile con cui convivere, ma un problema che merita attenzione e cure specifiche.

Le possibilità di trattamento

La terapia del dolore mette a disposizione diverse soluzioni, dalla terapia farmacologica alle procedure interventistiche, con l’obiettivo di ridurre la sofferenza e migliorare l’autonomia del paziente.

Il centro di Giugliano offre attività ambulatoriali, consulenze ospedaliere e percorsi di ricovero, rappresentando un punto di riferimento per la rete territoriale.

La sfida è restituire ai pazienti una vita più serena, riducendo il peso del dolore e migliorando la qualità delle giornate.