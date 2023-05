Dopo il triplice fischio finale della partita Udinese-Napoli che ha decretato ufficialmente la squadra azzurra campione d’Italia, centinaia di tifosi si sono riversati in campo per festeggiare con i calciatori e cercare di raccattare qualche oggetto che ricordi la storica impresa del Napoli.

Udinese-Napoli, su Ebay in vendita le zolle di terreno dello stadio Dacia Arena

In molti hanno pensato bene di portare via zolle del terreno di gioco della Dacia Arena. Ma la cosa più curiosa e che in molti hanno messo in vendita su internet il “prezioso” cimelio di una notte che sicuramente non sarà dimenticata.

Il piccolo fazzoletto di terra rubato sul campo sarebbe ora disponibile su Ebay alla modica cifra di 700 euro. La zolla di terreno in vendita rappresenta una sorta di “limited edition” legata alla vittoria del Napoli e alla conseguente celebrazione del titolo. Nonostante il prezzo elevato, gli offerenti si stanno moltiplicando, con la base d’asta che non scende sotto i 100 euro. La descrizione dell’articolo riporta: “Zolla Terreno Dacia Arena Napoli Campione raccolta in occasione della vittoria del terzo scudetto del Napoli”.

Un elemento che non manca di strappare un sorriso riguarda le condizioni della zolla, descritta come “non usata e in condizioni nuove”. Un dettaglio simpatico, che cerca di distogliere l’attenzione dalle tensioni e dagli scontri avvenuti in occasione della storica vittoria.