È napoletano il killer di Emanuele Costanza (in foto), chef romano e titolare dell’Osteria degli Artisti, nel quartiere Esquilino della capitale. Fabio Giaccio – questo il suo nome -, 43 anni, si è costituito, presentandosi alla polizia e confessando l’omicidio.

Ucciso in un agguato lo chef Manuel Costa: il killer è un 43enne napoletano

“Avevamo litigato, così l’ho ucciso”, avrebbe detto agli agenti. Il 43enne ha esploso un colpo di pistola mentre il cuoco era in auto, davanti al suo locale. Il proiettile lo ha raggiunto alla testa e per la vittima non c’è stato niente da fare.

Giaccio, attualmente in carcere, dovrà rispondere di omicidio. La squadra mobile capitolina sta indagando per ricostruire il movente del delitto: lo chef, noto come Manuel Costa, e il suo carnefice si conoscevano bene, è plausibile che avessero affari in comune. Gli investigatori hanno ascoltato i dipendenti dell’osteria davanti alla quale si è consumato il delitto. In queste ore si sta cercando di far luce anche sulle tensioni tra i due nelle ultime settime. Non si esclude che dietro l’assassinio possano esserci ragioni economiche, come un debito non onorato.

La vittima è il cugino di Floriana del GF

La vittima era il cugino di Floriana Secondi, nota per aver partecipato al Grande Fratello. Secondi aveva partecipato a diversi eventi all’Osteria degli Artisti, e frequentava spesso il locale. “Brutto bastardo – ha scritto ieri in un post su Instagram, dopo aver saputo dell’omicidio – Togliere la vita a mio cugino, padre di quattro figli, sei un essere spregevole. Sparare in testa a freddo, che Dio ti renda le tue azioni… ci sarà una giustizia terrena ma anche divina”.