È stata arrestata questa mattina, a Giugliano, Rosa Capuano, 46 anni, accusata di aver ucciso il padre Francesco Capuano, 76 anni, con diversi colpi d’arma da fuoco alla testa, sparati a distanza ravvicinata. Il delitto è avvenuto il 23 dicembre scorso nel garage dell’abitazione della vittima a Suzzara, nel Mantovano.

Giugliano. Uccide il padre a colpi di pistola per l’eredità: arrestata 46enne

Secondo le indagini condotte dagli inquirenti, il movente dell’omicidio sarebbe legato a un rapporto conflittuale tra padre e figlia. Rosa Capuano avrebbe agito per affrancarsi da una figura paterna ritenuta oppressiva e per assicurarsi l’intera eredità, diventando “l’erede universale”. Gli investigatori stanno continuando a lavorare per chiarire tutti gli aspetti della vicenda.

L’arresto è stato eseguito dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Mantova, con il supporto della Compagnia di Gonzaga, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Mantova. Rosa Capuano è accusata di omicidio premeditato e detenzione illecita di arma da fuoco.

Il provvedimento è stato adottato sulla base delle indagini svolte dai militari, con il contributo degli accertamenti tecnici del Reparto Investigazioni Scientifiche di Parma, sotto il coordinamento della Procura. Il Gip ha riconosciuto gravi indizi di colpevolezza nei confronti della donna, che conviveva con la vittima.