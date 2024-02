È ufficiale: il “Grande Fratello” napoletano aprirà le sue porte al pubblico dei social il prossimo 11 marzo, alle ore 21. Il programma, dal titolo “La casa dei figli di Mouse”, sarà condotto da Enzo Bambolina e sarà trasmessa sulla pagina social ufficiale www.figlidimouseofficial.it.

Tutto pronto per “La Casa dei figli di Mouse”, i reality show napoletano parte l’11 marzo

I protagonisti del nuovo format saranno i 12 tiktoker napoletani più seguiti sul social: Rita De Crescenzo (1,6 milioni), Laura la divina (108 k), Papusciello (148 k), Mucella (quasi 38 k), Salvo Salemi (466 k) e suo figlio Luigi (988 k). E, ancora, da Torre Annunziata, nonna Milina Gatta e suo nipote Giuseppe D’Anna (3,6 milioni).

Cento ore di live divise in cinque ore al giorno per tre settimane in una casa di 500 mq con venti tra operatori e assistenti, dirette simultanee sui vari profili tiktoker per un investimento tecnologico orientato verso il social. Si andrà live tutti i giorni dalle ore 21 per spegnersi alle 3 di notte.

I concorrenti condivideranno la casa e si divideranno diversi compiti (studiare, giocare, confrontarsi e tanto altro.) fino alle 3 del mattino seguente. Il tutto arricchito dai vari imprevisti e dalle serate a tema organizzate (pigiama party-Karaoke-balli di gruppo etc.)