Incendio al Distretto 37 di Giugliano, scatta l’evacuazione: paura tra dipendenti e utenti

Fumo, allarme e uffici evacuati. Attimi di tensione al Distretto 37 di Giugliano, nei pressi delle chiesta dell’Annunziata, dove un incendio sviluppatosi al primo piano dell’edificio ha reso necessario interrompere le attività e mettere in sicurezza dipendenti e utenti presenti nella struttura.

Secondo le prime informazioni emerse, il rogo si sarebbe sviluppato al primo piano della struttura a causa di un presunto guasto a un impianto di condizionamento. L’allarme è scattato immediatamente, facendo attivare le procedure di emergenza previste per garantire la sicurezza del personale e degli utenti presenti.

Attività sospese e edificio evacuato

L’incendio avrebbe costretto il personale a interrompere le attività lavorative in corso. Contestualmente è stata avviata la procedura di evacuazione dell’edificio per mettere in sicurezza tutti i dipendenti e le persone presenti nei locali interessati. Al momento non risultano feriti, ma la situazione è stata monitorata con la massima attenzione per evitare rischi legati al fumo e all’eventuale propagazione delle fiamme.

Le autorità competenti stanno effettuando le verifiche necessarie per accertare con precisione l’origine dell’incendio e valutare eventuali danni alla struttura sanitaria.