Tumori testa collo, come riconoscerli, quali segnali non sottovalutare, ma soprattutto cosa sono.

Come procedere alla diagnostica per scovare il tumore definito testa collo, quali sono i segnali che non dobbiamo mai sottovalutare? Ne parliamo con la dottoressa Fabiana Trifari, dirigente medico Asl Napoli 2 Nord