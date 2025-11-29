Truffe agli anziani al nord Italia, smantellata la gang: 11 misure cautelari

Operazione della Polizia di Stato di Padova tra Veneto e Campania: smantellata un’associazione per delinquere specializzata in estorsioni e truffe agli anziani con le tecniche del “finto maresciallo” e del “finto avvocato”. Undici i provvedimenti cautelari eseguiti su richiesta della Procura di Padova.

La rete criminale e il capo promotore

Il blitz è scattato alle 4 del mattino, con cento agenti della Questura di Padova e la collaborazione della Squadra Mobile di Napoli. Le misure hanno colpito i membri della banda, guidata da un 32enne pluripregiudicato legato a un noto clan del rione Forcella, già coinvolto in reati di stampo mafioso, contro il patrimonio, stupefacenti e tentato omicidio.

Arresti e misure alternative

Tra gli arrestati anche una donna di 22 anni. Altri nove componenti, tutti campani, sono stati raggiunti da misure alternative come l’obbligo di dimora. Le accuse sono di associazione a delinquere finalizzata a una serie indeterminata di truffe ed estorsioni ai danni di anziani e soggetti fragili.

Le truffe accertate

L’indagine ha permesso di ricostruire 15 episodi di truffa in diverse regioni: due a Padova, Venezia, Como, Bolzano e Teramo; uno a Verona, Trento, Cuneo, Modena e Ascoli Piceno. Recuperata refurtiva per oltre 400.000 euro tra contanti, gioielli e preziosi, restituiti alle vittime.

I dati allarmanti sulle truffe agli anziani

La Questura segnala un quadro preoccupante: nella provincia di Padova, nel 2025, sono state registrate 671 truffe agli anziani, 258 delle quali nel capoluogo, con un profitto illecito stimato in circa 5 milioni di euro.