Truffata su Vinted dopo aver acquistato una borsa Dior dal valore di 2500 euro, a 500 euro. La denuncia arriva direttamente da una ragazza che ha pubblicato il video su TikTok.

Truffata su Vinted, la borsa da 2500 euro era falsa

Nei filmati la ragazza spiega di aver comprato la lussuosa borsa a 500 euro, un prezzo molto più basso a quello previsto dal listino. Non si era insospettita più di tanto, racconta, perché “su Vinted succede che molte persone vendano degli oggetti che non usano più”. I primi sospetti aveva cominciato ad averli quando a casa le è arrivato la borsa. I primi dubbi sorgono già sul pacco in cui era imballato la borsa, che non appariva fatto bene. Dubbi poi confermati dallo scontrino, che era “su carta non termica”.

Sulla ricevuta fiscale era riportata la dicitura del negozio romano della Dior, in piazza di Spagna, e era segnato il prezzo: 2500 euro. Come a provarne l’autenticità, dando a intendere che la borsa era stata comprata in quel negozio. Ma la giovane ci crede poco: «Ci sono anche altri indizi che mi hanno portato a capire che fosse falsa: come la mancanza del numero di serie in un punto specifico».

Un utente le commenta: “Ma come sei potuta cadere in un tranello del genere? La borsa costava troppo poco!”. La ragazza però si difende facendo presente come sul sito di vendite online capitino occasioni come queste. Diverse persone vendono oggetti acquistati ma mai usati. “A me è successo diverse volte”, aggiunge un altro utente.