Oltre 772 milioni di euro di crediti frutto di ristrutturazioni – mai eseguiti – con i bonus edili e i canoni di locazione sono stati sequestrati preventivamente dalla Guardia di finanza di Frattamaggiore dopo le indagini coordinate dalla Procura di Napoli Nord.

Truffa Superbonus 110% in Campania, 143 indagati: sequestrati 772 milioni di euro

Sono 143 le persone fisiche e giuridiche coinvolte nella truffa, individuate tra province di Napoli e Caserta. Tra i titolari dei crediti figurano anche parcheggiatori abusivi, persone senza partite Iva, imprenditori per un giorno e soggetti ritenuti legati ai clan.

L’indagine nasce da un’analoga attività, risalente allo scorso marzo, che ha coinvolto due fratelli di Vallo della Lucania: in quell’occasione vennero sequestrati crediti per 108 milioni di euro dai finanzieri. Dopo accertamenti, i baschi verdi hanno scoperto l’esistenza di un’ampia platea di soggetti creditori che avevano ottenuto il bonus senza però impiegarlo per lavori di ristrutturazione.

Dall’attività investigativa è emerso, in particolare, che un soggetto, risultato detenuto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, aveva consegnato lavori di ristrutturazione per 30 milioni di euro e di essere stato incaricato di eseguirne altri per 4 milioni. Inoltre, il 70 percento delle persone coinvolte nella maxi truffa percepivano il reddito di cittadinanza, o comunque ne avevano fatto richiesta.