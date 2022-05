Avevano pensato di affidarsi ad un professionista per il loro matrimonio pagando la cifra di 40mila euro ma invece sono stati truffati da quello che diceva di essere un event planner. Una coppia di sposi aveva stipulano un contratto per la fornitura di servizi per il loro matrimonio senza però ricevere alcun servizio.

Nocera Inferiore, truffati da un “event planner”

Risponde di truffa aggravata un napoletano di 40 anni, che ad una coppia di Nocera Inferiore, si era presentato organizzatore di eventi e cerimonie. L’uomo è sotto giudizio per essersi appropriato di 40mila euro, non corrispondendo ai rispettivi fornitori i soldi che servivano per location, fotografie, bomboniere e dolci, a seconda delle richieste degli sposi.

Il 40enne – secondo denuncia – si sarebbe negato al telefono, per poi simulare la restituzione dei soldi. Il processo nei suoi riguardi si è aperto giorni fa, con la testimonianza della donna.