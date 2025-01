Truffava gli anziani con la tecnica del “falso incidente”. I Carabinieri di Candela hanno arrestato un 40enne della provincia di Napoli con l’accusa di truffa aggravata e continuata nei confronti di una donna di 80 anni. L’uomo è stato fermato mentre stava per mettere in atto un nuovo raggiro ai danni di una coppia di coniugi.

Truffa due anziani con la tecnica del “finto incidente”: arrestato finto carabiniere napoletano

L’arresto è avvenuto grazie alla segnalazione del figlio della prima vittima. L’uomo aveva notato che la madre era stata contattata telefonicamente da un individuo che si spacciava per un carabiniere, chiedendole denaro con la scusa che il figlio era trattenuto in caserma dopo aver investito un pedone. La somma, secondo il truffatore, sarebbe servita a “risolvere” la situazione.

I militari, organizzata l’operazione, hanno colto il truffatore in flagrante mentre si recava presso l’abitazione di un’altra coppia di anziani. L’uomo, a bordo di un’auto a noleggio, è stato perquisito: con sé aveva gioielli in oro e 700 euro in contanti, frutto di un’altra truffa commessa nel pomeriggio dello stesso giorno a Potenza. Le autorità rinnovano l’invito alla cittadinanza, in particolare agli anziani, a prestare la massima attenzione e a segnalare immediatamente casi sospetti alle forze dell’ordine.