Truffa allo Stato per oltre 400mila euro: sequestri all'ex notaio del napoletano

Una truffa allo Stato di oltre 400mila euro. È quanto scoperto dai finanzieri di Torre Annunziata entranti in azione questa mattina sequestrando beni ad un consulente di impresa di Torre del Greco.

Dalle indagini è emerso che il professionista, che in passato ha esercitato l’attività di notaio, è riuscito a sottrarre all’Erario imposte dovute relative agli anni 2017 e 2018 per 418.649,54 euro. La Procura della Repubblica ha richiesto e ottenuto il provvedimento cautelare reale pari all’intero importo di Euro 418.649,54 indebitamente sottratto alle casse dello Stato, costituente il profitto dei reati tributari. In fase di esecuzione del provvedimento, tuttora in corso, sono state sequestrate due autovetture e quote societarie. Ulteriori disponibilità finanziarie sono in via di quantificazione sui rapporti bancari risultati riconducibili all’indagato.