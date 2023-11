Il cadavere carbonizzato di un uomo, probabilmente un 44enne di origini marocchine, è stato ritrovato ieri sera all’interno di un rudere abbandonato in via Canalone, al confine tra Boscoreale e Poggiomarino, in provincia di Napoli.

Trovato cadavere carbonizzato in un rudere nel Napoletano

A fare la macabra scoperta i carabinieri della stazione di Poggiomarino, dopo aver ricevuto una segnalazione.

Sul posto sono intervenuti anche il magistrato di turno che ha disposto l’autopsia ed il medico legale per un primo esame esterno. Non è chiaro quando e come sia morto l’uomo.

La salma è stata sequestrata e portata al Policlinico di Napoli per l’esame autoptico. Sono in corso le indagini da parte dei militari dell’Arma per chiarire le cause del decesso e la dinamica che, al momento, sembra avvolta nel mistero.