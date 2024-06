Termina con una sconfitta per 1-0 la sfida al vertice del Girone B. Troppo netta la differenza tra gli iberici che hanno dominato in lungo e in largo sin da primi con gli uomini di Spalletti salvati soltanto da uno splendido Donnarumma capace di evitare un passivo ben più pesante. Decisiva sarà la sfida con la Croazia di lunedì per il passaggio agli ottavi, con gli azzurri fermi a 3 punti.

Spagna Italia 1-0: risultato e tabellino

Reti: 55′ autogol Calafiori

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Carvajal, Laporte, LeNormand, Cucurella; Pedri, Rodri, Fabian Ruiz; Yamal, Morata, Nico Williams. A disp.: Raya, Remiro, Vivian, Merino, Joselu, Olmo, Ferran Torres, Grimaldo, Nacho, Alex Baena, Zubimendi, Oyarzabal, Jesus Navas, Fermin Lopez, Perez CT: De La Fuente

ITALIA (4-2-3-1): Donnarumma 7; Di Lorenzo 4,5, Calafiori 5,5, Bastoni 6, Dimarco 5,5; Barella 6, Jorginho5,5 ; Frattesi 5, Pellegrini 5,5, Chiesa 5,5; Scamacca 5. A disp.: Vicario, Meret, Gatti, Buongiorno, Mancini, Darmian, Bellanova, Cambiaso 5, Cristante 5,5, Fagioli, Folorunsho, El Shaarawy, Zaccagni, Retegui. CT: Spalletti.

Classifica del Gruppo B

SPAGNA 6

ITALIA 3

ALBANIA 1

CROAZIA 1