Paura in Campania per una tromba marina. Il fenomeno atmosferico si è formato al largo della Costiera Amalfitana, tra Praiano e Positano. In tanti dalla terraferma hanno immortalato il fenomeno, con foto e video.

Paura tra i residenti

Tanta paura ma nessun danno. Per fortuna la colonna d’aria e acqua si è bloccata in mare aperto senza dirigersi verso la terra ferma. Numerosi residenti – come il fotografo Fabio Fusco – hanno immortalato l’evento con telefonini e macchine fotografiche.