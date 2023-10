Il Ministero delle Imprese ha reso disponibile l’elenco di tutti i, supermercati e farmacie che hanno aderito all’iniziativa del “Trimestre anti-inflazione” che prevede i prezzi bloccati per alcuni beni di prima necessità in vendita sugli scaffali, a partire da ieri, 1 ottobre, fino al 31 dicembre 2023.

Trimestre anti-inflazione, 800 i supermercati con i prezzi più vantaggiosi in Campania

I beni in offerta sono segnalati dal logo del carrello tricolore. Nella sola provincia di Napoli sono 801 i negozi che hanno abbracciato il progetto. L’obiettivo è tutelare il potere d’acquisto dei cittadini alle prese con la crescita esponenziale dei prezzi. La Città Metropolitana di Napoli è al terzo posto, dopo Roma (1.381 adesioni) e Torino (1.074).

L’iniziativa è il frutto di un patto tra Governo, produttori e distributori per ridurre il peso dell’inflazione sulle famiglie in ordine a beni di prima necessità. I prezzi di vendita sono scontati per molti generi alimentari come pasta, carne, passata di pomodoro, zucchero, latte, uova, riso, sale, farina, cereali, saponi, detergenti, pannolini, farmaci di largo consumo.