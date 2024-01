Tre atti vandalici nella stessa notte e a pochi km di distanza a Casoria. A darne notizia il sindaco Raffaele Bene che ha annunciato il ripristino immediato di quanto danneggiato e indagini per individuare i responsabili.

Ondata di vandalismo a Casoria: Il Comune avvia ripristino e indagini

Il primo episodio si è verificato nella zona del Parco dei Pini, dove sono in corso lavori di recupero mirati a migliorare il decoro urbano e l’ambiente sociale per i residenti. Durante la notte, ignoti hanno danneggiato il cantiere e imbrattato l’area con materiali vari. Gli addetti hanno prontamente ripristinato la situazione per permettere la ripresa dei lavori.

Simultaneamente, in due luoghi distinti, sono state danneggiate le installazioni di luminarie natalizie che l’amministrazione comunale aveva deciso di mantenere per le celebrazioni di San Mauro. Proprio gli operai che avrebbero dovuto smantellarle questa mattina hanno scoperto che due installazioni luminose parzialmente distrutte.

La Stella Luminosa in piazza San Paolo è stata danneggiata, mentre i cavi dell’Albero di Natale in piazza Domenico Cirillo sono stati bruciati. Non sono i primi atti vandalici subiti, poiché già nell’Anti-Vigilia di Natale il Comune aveva dovuto intervenire per ripristinare il funzionamento delle luminarie.

L’indignazione del sindaco

Grande è l’amarezza espressa dal sindaco Raffaele Bene: “Sono episodi che mi lasciano basito da cittadino prima ancora che da sindaco, perché tutti caratterizzati dall’unico scopo di distruggere qualcosa fatto per gli altri.”

Il primo cittadino ha lanciato un appello alle famiglie affinché collaborino con le istituzioni, indipendentemente dai controlli in corso, sottolineando l’importanza di preservare il patrimonio pubblico e l’unità della comunità. Le indagini sono in corso per individuare i responsabili. Non è chiaro se ad agire sia stata la stessa mano.