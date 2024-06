Garantire la Correttezza del Tuo Trattamento Pensionistico: L’Importanza di una Verifica Approfondita

Con vent’anni di esperienza alle spalle, il nostro team ha sviluppato un’acuta capacità di identificare immediatamente eventuali errori o carenze nei calcoli delle pensioni. Spesso, queste discrepanze sono il risultato di una scarsa preparazione da parte degli operatori che hanno gestito le pratiche originarie, o di un’inadeguata attenzione e applicazione delle norme pensionistiche.

Perché Effettuare un Controllo Pensionistico?

Una pensione è il risultato di una vita di lavoro, e assicurarsi che sia calcolata correttamente non è solo un diritto, ma una necessità. Errore di calcolo, anni di contribuzione mancanti o non riconosciuti, e applicazione errata delle leggi possono tradursi in una pensione inferiore a quella spettante. Una verifica approfondita da parte di professionisti qualificati può rivelare questi errori e correggerli, garantendo il trattamento pensionistico giusto e meritato.

L’esperienza di Maria

Maria, insegnante in attività e percettrice di una pensione di reversibilità, si è trovata ad affrontare annualmente alte imposte sui redditi. Durante una verifica dettagliata della sua documentazione finanziaria, abbiamo scoperto che le informazioni in possesso dell’INPS erano errate, causando un trattamento pensionistico inferiore al dovuto. Dopo aver corretto le informazioni errate, Maria ha ottenuto un credito di 8.000€ in arretrati e un significativo aumento della sua pensione mensile.

Come Possiamo Aiutarti?

Offriamo un servizio completamente gratuito di verifica della situazione pensionistica. Il nostro team di professionisti è specializzato nell’analisi dettagliata di ogni caso, valutando la situazione a 360° per assicurare che ogni cliente riceva il trattamento che gli spetta. La tua pensione è importante quanto il lavoro che hai svolto per meritarla. Non lasciare che errori o negligenze riducano ciò che hai guadagnato con anni di impegno.

Visita il nostro ufficio per prenotare una consulenza specializzata. Ci troviamo in Corso Campano 379, Giugliano in Campania. Oppure chiama i numeri 0813306186 o 0815069911.