Ancora un tragico incidente si è verificato oggi in Campania. Il bilancio drammatico: due persone hanno perso la vita e un’altra è rimasta gravemente ferita.

L’incidente si è verificato sulla Statale 18, nei pressi dell’uscita di Paestum. Coinvolte una moto, su cui viaggiavano un uomo e una donna, e due automobili. L’impatto è stato estremamente violento e, nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, i due motociclisti sono deceduti.

Ennesima tragedia sulle strade della Campania

La strada è stata chiusa al transito tra gli svincoli di Agropoli Nord e Cafasso. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari e le forze dell’ordine per gestire l’emergenza e avviare le indagini per chiarire le cause dell’accaduto.

Solo ieri, sempre in provincia di Salerno, la tragica scomparsa di una bambina di 7 anni avvenuta ieri mattina nei pressi di Sala Consilina, sull’autostrada A2 del Mediterraneo, dove altre 5 persone sono rimaste ferite.

Questa tragica estate continua a essere segnata da troppi lutti, lasciando un pesante bilancio di vite spezzate.