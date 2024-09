Dramma in un agriturismo in via Flauti, a San Sebastiano al Vesuvio, dove un 15enne è morto in piscina. Probabilmente il ragazzo avrebbe accusato un malore mentre nuotava. Il nome della vittima non è stato ancora reso noto al momento.

Tragedia nel Vesuviano, 15enne si sente male mentre nuota in piscina e muore

I fatti questa mattina nel comune Vesuviano. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale stazione, insieme ai colleghi del nucleo investigativo di Torre Annunziata, che hanno subito avviato le indagini e ascoltato i testimoni. Le cause del malore e la ricostruzione dei fatti sono in fase di accertamento. Presenti anche i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’adolescente.