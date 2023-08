Vincenzo Tizzano e Domenico Gritto, 33 anni e 23 anni, sono deceduti mentre erano in vacanza in Albania, precisamente a Saranda. I due giovani sono stati travolti da un’auto mentre erano a bordo di uno scooter.

Tragedia in vacanza in Albania, morti due ragazzi di Pozzuoli

Secondo una prima ricostruzione, a bordo del veicolo che li ha travolti, una Mercedes, – secondo quanto riportano fonti locali – si trovava un minorenne di 17 anni, che non aveva la patente, in compagnia di un amico di 16. I due erano diretti a Ksamil. La notizia, come riporta Cronaca Flegre, ha scosso un intero quartiere da cui in mattinata sono partiti genitori e familiari più stretti alla volta del paese balcanico.

I due giovani hanno perso la vita sull’asse stradale Saranda-Ksamil intorno alle tre di questa notte in un luogo denominato “Hidrovor” a bordo della loro “Honda”. L’incidente è stato fatale nonostante le cure in ospedale.